Antonella Mosetti ha finalmente rotto il silenzio su Niccolò Bettarini. Tra di loro c’è davvero un flirt in corso oppure si tratta di semplice amicizia? Ricordiamo che, anni e anni fa, l’ex showgirl è stata fidanzata con il padre del ragazzo, Stefano.

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di un presunto flirt tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini. A dare il via al chiacchiericcio è stata l’ex showgirl che, probabilmente senza malizia, ha pubblicato sui social una foto che la immortalava proprio con il ragazzo. Qualche giorno dopo, il settimanale Diva e Donna ha rilanciato: “Clamoroso: Mosetti, prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”. Adesso, a parlare è la stessa donna che, stanca del chiacchiericcio, ha detto la sua.

Tramite Instagram Stories, Antonella Mosetti ha parlato così del flirt con Niccolò Bettarini:

“Non trovo carino dire cose in più perché altrimenti la gente ci sguazza sopra e non è carino, ma smentisco tutto quello che sta uscendo ora. Non ha senso nulla. Più di questo non dico”.