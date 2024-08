Sta facendo molto discutere una foto che immortala Antonella Mosetti con Niccolò Bettarini. Cosa bolle in pentola? Ricordiamo che la showgirl è stata fidanzata con il padre del ragazzo, l’ex calciatore Stefano.

Antonella Mosetti col figlio di Bettarini: flirt in corso?

Antonella Mosetti ha trascorso l’estate nella splendida Sardegna, tra alberghi extra lusso e serate esclusive. In questo suo ‘vagabondare’, la showgirl ha avuto modo di trascorrere un po’ di tempo (o forse qualche giorno, chi può dirlo?) con Niccolò Bettarini, figlio dell’ex fidanzato Stefano. A rendere pubblico l’incontro è stata la donna, via Instagram.

Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini in Sardegna

Tramite Instagram Stories, Antonella Mosetti ha condiviso una foto che la immortala con il figlio di Bettarini. Lei e Niccolò sono in piscina e posano per un selfie. E’ lei a tenere lo smartphone, mentre lui è alle sue spalle. Non ci sono baci o abbracci e l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha descritto l’immagine con una didascalia banale: “Summer 2024“.

Le parole ambigue di Antonella Mosetti

Neanche a dirlo, la foto postata da Antonella ha subito attirato l’attenzione del popolo social. Oltre alla grande differenza d’età tra lei e Niccolò, ben 24 anni, in molti hanno fatto notare che la stranezza di vedere la Mosetti accanto al figlio dell’ex fidanzato. Anche se la storia con Stefano risale a tanti, tanti anni fa, qualcuno ha avuto da ridire. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso lo scatto su Instagram e ha aggiunto: “La Mosetti ex di Bettarini ora con il figlio?“. Antonella, a questo punto, ha postato una Stories che sembra una replica al chiacchiericcio: