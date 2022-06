Antonella Mosetti: “Ho subito una grave perdita economica”

Antonella Mosetti ha confessato perché è sparita dai social e ha ammesso di aver avuti dei guai finanziari.

Da diverso tempo Antonella Mosetti è sparita dai radar dei social e della tv, e lei stessa ha svelato ora di aver avuto alcuni problemi legati alla sua carriera sui social.

Antonella Mosetti: i guai finanziari

In tanti si sono accorti dell’assenza prolungata di Antonella Mosetti dal mondo social e per la prima volta è stata la stessa showgirl ed ex gieffina a svelare di aver avuto alcuni problemi che le avrebbero causato anche guai finanziari.

“C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram”, ha ammesso.

A causa del suo “blocco” sui social, Antonella Mosetti non ha potuto lavorare agli stessi ritmi di sempre e questo ovviamente le avrebbe causato anche una perdita finanziaria.

“D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più!”, ha dichiarato la madre di Asia Nuccetelli, e ancora: “Mi spiace perché Instagram ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”.

Antonella Mosetti al GF Vip

In tanti sono curiosi di sapere se Antonella Mosetti accetterà di tornare alle prossime edizioni del GF Vip.

Nei giorni scorsi sia Antonino Spinalbese che Francesco Facchinetti hanno confermato di esser stati contattati per prendere parte alla settima edizione del programma, ma entrambi hanno declinato l’offerta.