Antonello Venditti è finito nella bufera dopo aver attaccato una spettatrice disabile che si trovava in concerto a Barletta. Dopo le scuse condivise sui social, il cantautore è tornato a parlare di quanto accaduto, pochi giorni fa, sul palco a Catania.

Il cantautore aveva prontamente condiviso un video di scuse sul suo profilo social, subito dopo il concerto, ma in queste ore è tornato sull’argomento per esprimere la sua mortificazione e raccontare le sue emozioni dopo la bufera.

“Non sono io quello lì, voi mi conoscete. Non so che fare, sono nudo come un verme e alla gogna di tutti e questo non è bello. Però io ho le spalle larghe, se fosse capitato a un ragazzo o una ragazza che sta cominciando… Noi parliamo tanto di disabilità, così si chiamano, non diversi”.