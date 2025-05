Stellantis annuncia la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO: chi è il manager che guiderà il gruppo in una fase delicata tra innovazione, crisi industriale e transizione elettrica.

Il nome di Antonio Filosa non è nuovo agli addetti ai lavori, ma da oggi è sulla bocca di tutti. Con la sua nomina a nuovo CEO di Stellantis, Filosa entra ufficialmente nel ristretto club dei grandi leader dell’industria automobilistica globale. Ma chi è davvero Antonio Filosa, l’uomo chiamato a guidare il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA? La sua storia professionale parla di esperienza, visione internazionale e una carriera costruita passo dopo passo in oltre 25 anni di lavoro nel settore auto.

Antonio Filosa Stellantis: chi è il manager scelto per rilanciare il gruppo

Antonio Filosa chi è? E’ nato a Napoli nel 1973. Ingegnere gestionale, ha studiato al Politecnico di Milano e ha completato la sua formazione con un Executive MBA presso la Fundação Dom Cabral in Brasile. Il suo legame con il mondo FCA inizia nel 1999, e da quel momento il suo percorso è costellato di incarichi strategici, sia in Italia che all’estero. Dopo una lunga esperienza in America Latina, dove ha guidato prima le operazioni di Fiat Chrysler e poi quelle di Stellantis, Filosa si è fatto notare per i risultati ottenuti in mercati complessi, diventando rapidamente un punto di riferimento per il gruppo.

Nel novembre 2023 era stato nominato CEO del marchio Jeep, uno dei pilastri del portafoglio Stellantis, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2025. In quella data è passato alla guida dell’ente globale per la qualità del gruppo, mantenendo nel frattempo il ruolo di COO per l’area Americhe. Tutto questo mentre Stellantis affrontava una fase delicata, tra calo degli utili, tensioni sindacali e una concorrenza sempre più agguerrita, soprattutto sul fronte della transizione elettrica.

Chi è Antonio Filosa: il ritorno italiano alla guida di Stellantis

La nomina di Antonio Filosa a CEO di Stellantis rappresenta un passaggio simbolico, oltre che strategico. Dopo tre anni di guida affidata al portoghese Carlos Tavares, il gruppo torna nelle mani di un manager italiano. Una scelta che segna anche una svolta nelle priorità aziendali: Filosa dovrà ora affrontare sfide cruciali come il rilancio del mercato statunitense, la gestione dei 14 marchi del gruppo e una ridefinizione degli investimenti sull’elettrico, che finora non ha dato i risultati sperati.