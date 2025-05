L'ex broker genovese, condannato per l'omicidio del piccolo Alessandro, chiede di uscire per otto ore.

Un caso controverso

Antonio Rasero, ex broker genovese, ha recentemente fatto richiesta per un permesso premio dopo aver trascorso oltre dieci anni in carcere. La sua storia è segnata da un omicidio che ha scosso l’opinione pubblica: nel marzo 2010, Rasero è accusato di aver ucciso il piccolo Alessandro Mathas, un bambino di soli otto mesi.

La richiesta di uscire per otto ore al giorno, per rivedere i propri familiari, ha riacceso l’attenzione su un caso che ha visto diversi colpi di scena legali.

Il percorso giudiziario di Rasero

La vicenda giudiziaria di Rasero è complessa. Inizialmente condannato a 26 anni di carcere in primo grado, è stato successivamente assolto in secondo grado. Tuttavia, la sentenza è stata impugnata e la Cassazione ha disposto un nuovo processo, che ha portato a una condanna confermata nel 2017. Attualmente, Rasero ha scontato poco più di dieci anni della sua pena, e la sua difesa ha presentato un reclamo dopo che la richiesta di permesso è stata respinta dal giudice monocratico.

Il tragico omicidio di Alessandro

Il piccolo Alessandro, figlio di Katerina Mathas, compagna occasionale di Rasero, è stato trovato morto nell’appartamento di Nervi, dove vivevano. Secondo l’accusa, l’omicidio sarebbe avvenuto dopo una notte di consumo di cocaina tra Rasero e la madre del bambino. Gli inquirenti sostengono che Rasero avrebbe spinto il bimbo contro lo spigolo di un divano per farlo smettere di piangere, mentre la madre era assente. Questo tragico evento ha portato a una condanna definitiva per la Mathas, che ha ricevuto una pena di quattro anni per abbandono di minore con morte conseguente.

Il futuro di Rasero

La discussione sulla richiesta di permesso premio di Rasero è prevista per domani davanti al tribunale in composizione collegiale. La decisione del giudice potrebbe avere un impatto significativo sulla vita dell’ex broker e sulla sua famiglia. La comunità continua a seguire con attenzione questo caso, che solleva interrogativi sulla giustizia e sulla possibilità di reinserimento sociale di chi ha commesso crimini così gravi.