Antonio Zequila ha parlato del caso Signorini-Corona, svelando che il conduttore è tranquillo sulle sue posizioni e che presto cambierà qualcosa.

Antonio Zequila è intervenuto per parlare del tema più scottante del gossip televisivo italiano in questo ultimo periodo, vale a dire il caso Signorini-Corona prendendo la propria posizione portando delle novità che se confermate potrebbero essere davvero significative nello sviluppo delle indagini.

Le parole di Signorini su Zequila

Alfonso Signorini ha ricordato il commento su Antonio Zequila fatto nel 2020 al primo provino per l’edizione di quell’anno – a cui il mago campano ha partecipato – che è stato davvero toccante.

Difatti Signorini ha ricordato a Zequila che la sua presenza dopo un lutto come quello del padre è stata significativa. Zequila aveva grandi dubbi difatti aveva chiesto a Signorini – “Alfonso ma sei sicuro io non sto attraversando un bel periodo” – iniziando a parlare del lutto subito.

Antonio Zequila difende Signorini

Antonio Zequila è intervenuto nel nuovo format di Fanpage “Non è la TV” prendendo le difese di Alfonso Signorini svelando che – come riportato da Biccy.it – “Vi saranno delle novità particolari, presto vi sarà un colpo di scena”.

Ha poi spiegato di aver parlato al telefono con Signorini e che lui si sente molto tranquillo e sereno. Parlando di Signorini ha confermato la sua professionalità, il loro rapporto è di amicizia ed è certo che grazie ai suoi avvocati ne uscirà indenne.

Invece ha dato contro Corona, invitando i giovani a diffidare di lui perché “il suo unico Dio è il denaro. E’ un uomo pessimo“. Parole forti certamente ma che danno un’idea di come viene visto Corona da chi lo ha visto da vicino.

Una cosa è certa, si continuerà a parlare di questo caso mediatico e cresce l’attesa per far emergere novità scottanti in grado di sbloccare la situazione, bisogna vedere se da una parte o dall’altra.