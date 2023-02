Un’anziana donna è stata lasciata senza cibo e senza acqua.

La badante 36enne di nazionalità georgiana che doveva prendersi cura di lei è stata arrestata.

Anziana senza acqua e cibo: arrestata la badante

Una badante di 36 anni, di nazionalità georgiana, è stata arrestata perché lasciava senza cibo e senza acqua l’anziana donna di cui doveva prendersi cura. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Palmi, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace.

Le indagini

L’anziana donna, di 88 anni, doveva essere assistita per motivi di salute ma purtroppo la persona scelta per prendersi cura di lei la lasciava senza cibo e senza acqua, facendola soffrire ancora di più. Il provvedimento per la 36enne è arrivato dopo un’attività di indagine svolta dai carabinieri di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. Sono stati documentati i maltrattamenti e le continue condotte violente, commessi in meno di due mesi, nei confronti dell’anziana donna, che aveva solo bisogno di cure.