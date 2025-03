Nella giornata di domenica 23 marzo, sono proseguite le ricerche a Pesaro per i due anziani scomparsi venerdì scorso, ma senza alcun esito. Nonostante l’intensificazione delle operazioni, che hanno coinvolto vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari, ancora non si è riusciti a rintracciarli.

Anziani scomparsi a Pesaro

Una donna di 80 anni, Liliana Scarpetti, che aveva lasciato la sua auto alla foce del Metauro, e un uomo di 82 anni, Gianfranco Paolini, allontanatosi da casa in bicicletta. Di entrambi si sono perse le tracce: pur non conoscendosi, in questi giorni condividono un tragico destino.

Le operazioni di ricerca, organizzate dalla Prefettura e supportate da protezione civile, forze di polizia e vigili del fuoco, hanno visto anche l’intervento di unità cinofile e dell’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Arezzo. Nonostante l’intensificazione degli sforzi, al momento non sono emersi risultati significativi dalle ricerche.

Anziani scomparsi a Pesaro: mistero sui due pensionati, cosa sappiamo

Venerdì pomeriggio è stata trovata la bici di Paolini lungo strada della Blilla, vicino a Ginestreto, Candelara e Santa Maria dell’Arzilla. L’auto di Scarpetti, una Fiat 600, è stata rintracciata a Fano, vicino al ponte sul Metauro.

Le ricerche via terra per l’82enne e in mare per l’80enne sono proseguite con una task force che include vigili del fuoco, capitaneria, protezione civile, volontari e familiari. I sommozzatori hanno scandagliato il mare e i laghetti della zona.

L’uomo è stato visto l’ultima volta intorno alle 10:30 di venerdì, indossava un giubbotto blu, cappello di lana e scarpe azzurre. Le ricerche sono continuate fino a notte fonda e sono riprese all’alba. Per quanto riguarda Scarpetti, è stata trovata la Fiat con cui si era allontanata, parcheggiata in una stradina che conduce al mare, vicino al ponte sul Metauro. La capitaneria sta ora effettuando ricerche in mare, dalla zona di Fosso Sejore fino a Senigallia.