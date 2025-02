La 23enne polacca, che in passato aveva affermato di essere Maddie McCann per poi fare un passo indietro e scusarsi, è tornata a ribadire di essere la bambina britannica scomparsa in Portogallo nel 2007. Julia Wandelt ha condiviso un presunto risultato del test del DNA sul suo profilo social, che secondo lei confermerebbe la sua dichiarazione.

Maddie McCann, 23enne polacca mostra presunto test del Dna

La ragazza polacca sostiene che i medici abbiano confrontato occhi, denti e voce con quelli di Maddie McCann, scomparsa a 3 anni a Praia da Luz. La ragazza ha dichiarato che i genitori di Maddie hanno rifiutato di sottoporsi al test del DNA. Pertanto, si è rivolta a un esperto internazionale che ha effettuato l’analisi utilizzando il DNA rinvenuto sulla scena del crimine. Secondo Julia Wandelt, le prove genetiche “supportano fermamente l’ipotesi che Gerry McCann potrebbe essere il padre biologico di Julia Wandelt”.

I risultati, inoltre, suggerirebbero che la giovane è “in parte britannica e in parte irlandese” e non polacca al 100%, come aveva affermato l’investigatrice privata Fia Johansson. A tal proposito, la dottoressa Johansson, che aveva assistito Julia lo scorso anno, aveva escluso che fosse Maddie, confermando a RadarOnline che i test mostrano che è polacca e non lituana o russa. Nonostante ciò, Johansson ha riconosciuto che l’indagine di Julia ha contribuito a riaccendere l’interesse sul caso McCann.

La scomparsa di Maddie McCann



Maddie, la bambina britannica scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia Da Luz, in Algarve, aveva quasi 4 anni. La vicenda si è verificata di sera, mentre Maddie dormiva con i fratelli in una stanza al pianterreno del residence dove la famiglia era in vacanza. I genitori, che cenavano a circa 120 metri di distanza, andavano a controllare i bambini ogni tanto. Tuttavia, quando si sono recati nella stanza, Maddie era scomparsa dal suo lettino.