Anziano confessa di non voler soffrire, la moglie va in ospedale e lo uccide

Moglie uccide il marito anziano per accontentare la sua richiesta di non soffrire più.

L’uomo, malato terminale ricoverato in ospedale, aveva chiesto a sua moglie di non farlo soffrire. La donna ha preso una pistola, si è recata in ospedale e ha sparato al marito ferendolo a morte.

Moglie uccide marito anziano

Il fatto sconvolgente è accaduto in Florida dove la signora di 76 anni ha ucciso suo marito cercando di suicidarsi, senza riuscirci, dopo aver commesso l’omicidio. La donna è stata poi arrestata dalla polizia che è accorsa sul luogo.

L’episodio tragico si è verificato lo scorso sabato in un reparto dell‘ospedale di Daytona Beach. La donna era andata in ospedale a trovare suo marito come faceva sempre. La presenza della signora non aveva destato nessun sospetto. Nel momento in cui è entrata nella stanza del marito ha preso la pistola e ha sparato all’uomo.

L’allarme è stato dato verso le 11:30 di sabato mattina quando gli operatori sanitari si sono accorti dell’accaduto e hanno chiamato immediatamente la polizia.

I poliziotti hanno trovato la donna armata e barricata nella stanza d’ospedale dove si era appena consumato il dramma.

Il marito era malato terminale

La donna che ha esploso un colpo dalla pistola contro Jerry Gilland è Ellen Gilland di New Smyrna. L’uomo era malato di cancro. Da quanto è emerso dalle prime indagini pare che la donna volesse sparare anche su sè stessa, ma non è riuscita nell’intento. Gli altri degenti e gli operatori sono rimasti bloccati dalla donna per ore finché non è arrivata la polizia ed è riuscita a liberarli dopo aver negoziato a lungo con la 76enne.

Dopo circa 4 ore di trattative la polizia ha usato una granata stordente e una pistola immobilizzante per fermare la donna ed entrare nella stanza in sicurezza.

Le parole del capo della polizia

Stando a quanto dichiarato dalla polizia la signora aveva pianificato l’omicidio con il consenso del marito alcune settimane prima. Queste le parole del capo della polizia di Daytona Beach: «Poiché lui era un malato terminale, ne avevano parlato e lui le aveva detto che voleva che lei ponesse fine alle sue sofferenze se le cose avessero preso una brutta piega.

Avevano pianificato tutto da circa tre settimane»

La donna dovrà rispondere del reato di omicidio premeditato di primo grado e alle accuse di aggressione aggravata con un’arma.

