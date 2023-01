Sparatoria in Florida, morti e feriti durante le riprese del videoclip del rapper French Montana

Molte persone hanno incontrato la morte durante una sparatoria in Florida avvenuta in prossimità di un ristorante a Miami Gardens mentre si stavano tenendo le riprese del nuovo videoclip del rapper French Montana.

Il drammatico evento è stato filmato: le immagini, postate sui social, sono rapidamente diventate virali.

Una lite che sarebbe tragicamente degenerata in una sanguinosa sparatoria: è questa la ricostruzione dei fatti diffusa dalla CBS. Il conflitto a fuoco si è verificato in prossimità dell’ingresso di un ristorante, The Licking, situato a Miami Gardens, in Florida.

A seguito della sparatoria, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Miami Gardens che hanno confermato che “più persone” sono state uccise.

Intanto, un testimone ha raccontato a CBS4 che la sparatoria si è consumata mentre in zona si stavano tenendo le riprese del video musicale del rapper French Montana. L’artista stava girando proprio nel parcheggio del ristorante.

🚨#BREAKING: Numerous people shot while filming a music video outside a restaurant

📌#Miami | #Florida

Multiple authorities are at the scene as police has confirmed at least 10 people have been shot in front of The Licking in Miami Gardens during a French Montana video shoot pic.twitter.com/KD8PwP7EjJ

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2023