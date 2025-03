Un episodio sfortunato ha colpito un anziano residente a Bellagio, precisamente nella località Pian Rancio. L’uomo, di 84 anni, ha tentato di rientrare nella propria abitazione dopo aver dimenticato le chiavi, ma il suo tentativo si è trasformato in un dramma. Invece di chiedere aiuto, ha deciso di scavalcare la recinzione della sua villetta, un’azione che si è rivelata fatale.

Il tentativo di scavalcare la recinzione

Secondo le ricostruzioni, l’anziano è riuscito quasi a superare l’ostacolo, ma un’improvvisa scivolata ha causato un grave incidente. Uno spuntone dell’inferriata si è conficcato nella sua gamba, provocando forti urla di dolore che hanno attirato l’attenzione dei vicini. Questi ultimi, preoccupati per la situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento dei soccorsi

Quando i vigili del fuoco di Canzo e i volontari del 118 sono giunti sul posto, la situazione era già critica: l’anziano aveva perso una quantità significativa di sangue. Per rimuoverlo in sicurezza dalla recinzione, è stato necessario tagliare un pezzo dell’inferriata. Solo dopo questo intervento, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco per ricevere le cure necessarie.

Fortunatamente non è in pericolo di vita

Nonostante la gravità della ferita e il trauma subito, l’anziano non è in pericolo di vita. Tuttavia, l’incidente ha messo in evidenza i rischi legati a comportamenti imprudenti, soprattutto per le persone anziane. È fondamentale che in situazioni simili si chieda aiuto piuttosto che tentare di risolvere da soli, per evitare conseguenze potenzialmente fatali.