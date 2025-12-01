Problemi di accesso all'applicazione, sia da smartphone che da PC, in tutta Italia, l'azienda sta tentando di risolvere il guasto il più velocmente possibile.

Triste risveglio per chi ha un conto in Posta o una carta prepagata perché vi sono difficoltà ad accedere all’applicazione sia tramite computer che dallo smartphone, vediamo di comprendere cosa vi sia dietro questo disservizio di carattere nazionale.

Oltre 800 segnalazioni su Downdetector

Le segnalazioni dei cittadini non sono tardate ad arrivare, difatti solo nella mattinata odierna sono state oltre 800 quelle arrivate al sito Downdetector famoso per la segnalazione di guasti o disservizi.

In particolare le difficoltà maggiori sono nell’accesso al sito che si blocca alla pagina iniziale non permettendo nemmeno di inserire le proprie credenziali d’accesso.

Il problema come riporta il sito Webnews.it è di carattere nazionale, difatti le segnalazioni sono arrivate da Roma, Napoli, Torino e Milano dove migliaia di clienti sono infuriati per questa grave diffcoltà.

Problema al servizio digitale, risoluzione ancora incerta

Il guasto deriverebbe da un problema a livello digitale, maggiormente riscontrato dai tecnici sull’app mobile, il sito web presenta danni minori.

Poste Italiane non ha tuttavia comunicato una risoluzione ufficiale della problematica che quindi persiste tuttora. Ricordiamo che solo recentemente Poste ha avuto problemi a livello cloud, causando anche in quel caso notevoli disagi alla clientela.

L’unica alternativa è quella di recarsi agli sportelli fisici per svolgere le operazioni necessarie, il tutto nella speranza che il disservizio possa essere ripristinato nel minor tempo possibile.