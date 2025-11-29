Attacco alla redazione de La Stampa a Torino durante le proteste

Il 28 novembre, un gruppo di manifestanti ha preso d’assalto la redazione del quotidiano La Stampa a Torino. Questo atto violento ha sollevato molte polemiche. Circa un centinaio di attivisti, distaccatisi da un corteo per lo sciopero generale, si sono diretti verso la sede del giornale lanciando letame e imbrattando i muri con messaggi di protesta.

L’evento ha messo in luce la tensione crescente tra la libertà di stampa e le manifestazioni di dissenso politico.

Il contesto della protesta

La protesta ha avuto come oggetto principale Mohamed Shahin, imam di origine egiziana espulso dal territorio italiano per disposizione del Ministero dell’Interno. Gli attivisti del Kollettivo studentesco autonomo hanno giustificato l’attacco affermando che i giornalisti avessero contribuito a presentare Shahin come un pericolo per la società. Al momento dell’assalto, la redazione era deserta, poiché i giornalisti avevano aderito allo sciopero indetto dalla Fnsi.

Le accuse contro i giornalisti

Secondo i manifestanti, i giornalisti di La Stampa sarebbero stati accusati di aver diffuso un’immagine distorta di Shahin, presentandolo come un terrorista anziché come un attivista politico. Questa narrazione ha sollevato un acceso dibattito sulle modalità con cui i media affrontano le questioni legate alla migrazione e alla sicurezza, accendendo critiche su un’informazione che, secondo alcuni, non sarebbe imparziale.

Il caso di Mohamed Shahin

Mohamed Shahin, 47 anni, è stato recentemente espulso dall’Italia dopo che il Viminale ha dichiarato che rappresentava una minaccia alla sicurezza nazionale. Tuttavia, per la Procura di Torino, Shahin è stato solo denunciato per aver partecipato a un blocco stradale durante una manifestazione pro-Palestina. La sua espulsione ha innescato un acceso dibattito politico: da un lato, la destra ha elogiato le azioni del ministro dell’Interno, mentre dall’altro, la sinistra ha sollevato interrogativi sulla legittimità della misura adottata.

Reazioni politiche e sociali

La questione dell’espulsione di Shahin ha suscitato un ampio dibattito, coinvolgendo sia il panorama politico che l’opinione pubblica. Diverse forze politiche, tra cui Avs, M5S e Pd, hanno sollecitato il governo a rivedere l’iter di rimpatrio, sottolineando i rischi significativi che l’imam potrebbe affrontare in Egitto, dove si dichiara oppositore del regime di Al Sisi. La sua situazione ha messo in luce le complessità legate ai diritti umani e alla protezione internazionale.

La risposta della redazione de La Stampa

In seguito all’assalto, il direttore di La Stampa, Andrea Malaguti, ha condannato fermamente l’irruzione, sottolineando l’importanza della libertà di stampa e del rispetto per il lavoro giornalistico. Il Comitato di redazione ha divulgato un comunicato in cui ha ribadito la necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i giornalisti, indipendentemente dalle pressioni esterne.

Solidarietà e difesa della libertà di stampa

In questo contesto di crescente tensione, diverse testate giornalistiche e associazioni hanno espresso solidarietà a La Stampa e ai suoi giornalisti. Questo episodio ha accentuato il dibattito sulla libertà di espressione e sul ruolo cruciale che i media svolgono nel riportare le notizie in modo imparziale, anche di fronte a pressioni politiche e sociali.