Segnalazioni da tutta Italia spiegano con tentativi di login falliti sempre: App PostePay e BancoPosta non funzionano: cosa sta succedendo

Dalle 13 circa di oggi, venerdì 17 giugno, le app di PostePay e BancoPosta non funzionano, ma cosa sta succedendo? Segnalazioni da tutta Italia spiegano che i tentativi di login generano uno strano messaggio di errore e i dati sono irraggiungibili.

I media parlando “serie difficoltà” e dell’assenza totale di accesso alle applicazioni ufficiali di Poste Italiane.

PostePay e BancoPosta non funzionano

In buona sostanza i customers incappano in un errore specifico da WRP esterno. Le prime anomalie delle sue app si sono verificate addirittura prima delle 13 ma è a cavallo del momento del pranzo che gli errori sono diventati tanti e tali che il problema è diventato massivo. In queste ore è del tutto o quasi impossibile accedere ai profili di home banking: conti e saldi di di carte prepagate.

Dal canto suo l’iconico servizio Downdetector segnala centinaia di alert di problemi attuali. Ma qual è la natura del malfunzionamento?

Il messaggio di errore da WRP esterno

Tutti gli utenti che tentano l’accesso ed inseriscono il loro codice personale visualizzano l’errore da WRP esterno. Di cosa si tratta? Di un codice di malfunzionamento che denota proprio un blocco di accesso ai sistemi di Poste Italiane. Per il momento, non ci sono feedback ufficiali che chiariscano la natura del down ma la natura del danno lascia presupporre he purtroppo il problema potrebbe non essere risolto subito.