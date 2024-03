La Camera ha dato il via libera alla nuova missione Aspides nel Mar Rosso, un passo significativo alla luce del recente attacco sferrato dai ribelli yemeniti Houthi contro l’Italia. Dopo un’approfondita valutazione, tutte le parti delle mozioni relative all’operazione sono state messe ai voti, ottenendo un sostegno schiacciante con 271 voti favorevoli e solo 6 contrari. Adesso spetta al Senato esprimersi sulla questione.

Approvata la missione Aspides

Alla Camera è stata approvata con 274 voti favorevoli la risoluzione presentata dal Movimento Cinque Stelle riguardante le tre nuove missioni richieste dal governo da autorizzare: Levante per il conflitto nel Medio Oriente, Euam Ukraine a sostegno di Kiev, oltre alla già menzionata Aspides nel Mar Rosso.

Una missione a carattere difensivo

La risoluzione, votata anche dalla maggioranza, mette in evidenza il carattere prettamente difensivo, anziché offensivo, dell’operazione nel Mar Rosso. Per facilitare il processo di votazione, la risoluzione è stata approvata separatamente per ciascuna parte, poiché si è deciso di votare in maniera congiunta i dispositivi relativi alle tre mozioni.

Il drone abbattuto dal Caio Duilio

il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato nel corso del suo intervento alla Camera: “Sabato scorso il cacciatorpediniere Caio Duilio ha abbattuto un drone lanciato dagli Houthi nello Stretto di Bab El Mandeb. A nome del governo e, ne sono certo, di tutta l’Aula, vorrei rinnovare all’equipaggio della nave Duilio e a tutte le forze armate profonda gratitudine per il loro costante e prezioso operato”.