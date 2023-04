Approvato il Decreto Siccità come lotta alla crisi idrica

Approvato il Decreto Siccità per contrastare la crisi idrica. Per l’occasione è nata una cabina di regia presieduta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Come informa FanPage, uno degli obiettivi è velocizzare le procedure per la realizzazione di infrastrutture idriche, per la sicurezza e la gestione degli invasi. Il Mit ha ha fatto inoltre sapere in una nota che sono previste semplificazioni “per le attività di riutilizzo delle acque reflue depurate” soprattutto in agricoltura “sino al 31 dicembre 2023, e per la realizzazione di impianti di desalinizzazione”. La mancanza di acqua è una problematica molto grave che sta colpendo il nostro Paese da settimane.

Decreto Siccità, il commento di Giorgia Meloni

La misura sul Decreto Siccità era stata annunciata oltre un mese fa, per la precisione lo scorso 1° marzo. Giorgia Meloni ha commentato sui social il decreto spiegando che “da circa 20 anni l’Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità”.

Le preoccupazioni della premier

Meloni ha aggiunto nel suo post che nessuno dei governi precedenti aveva scelto di affrontare il problema in maniera strutturale. L’attuale esecutivo invece ha voluto farlo, a detta della premier, prima che di trasformi in una emergenza, tramite l’allestimento di una cabina di regia “con tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia”.