Calenda su Renzi: "Riformista non sarà giornale di partito"

“Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista” – dichiarava Matteo Renzi sui suoi canali social, facendo un annuncio che pochi si sarebbero aspettati. Carlo Calenda, intervistato da ‘La Stampa‘ ha parlato proprio di questa novità che riguarda il suo alleato politico.

Calenda avverte Renzi: “Non sarà un giornale di partito”

Incalzato dalle domande del giornalista, Calenda ha voluto lanciare un avvertimento al numero uno di Italia Viva: “Dovrà stare attento a chiarire che quello non sarà un giornale di partito. Quel giornale non sarà l’Unità, Il Popolo o l’Avanti! del Terzo polo. E questo per un dovere di rispetto verso i nostri elettori e verso i lettori del Riformista.” Poi, comunque, dedica un augurio a Renzi: “Se è questo che vuole fare nella vita gli faccio i miei auguri.”

Calenda sui risultati del Terzo polo

Tornando su argomenti che riguardano più strettamente il suo impegno politico, Carlo Calenda ha commentato i risultati alle regionali del Terzo polo: “Non capisco dove siano i calcinacci. Siamo cresciuti ininterrottamente sino alle regionali che per noi sono letteralmente impossibili. Unire i due gruppi dirigenti è complesso e faticoso e sarebbe un errore essere impazienti.”