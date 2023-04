Lo sfogo di Zangrillo al San Raffaele sul ricovero di Berlusconi: “Troppe c***ate sui social e online”

Lo sfogo di Zangrillo al San Raffaele sul ricovero di Berlusconi: “Troppe c...

È stato un duro sfogo quello esternato da Alberto Zangrillo, medico personale del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in presenza dei giornalisti appostati all’uscita del San Raffaele di Milano per carpire anche la più piccola informazione che riguardi il ricovero dell’ex premier.

Ai cronisti radunati al San Raffaele per seguire gli sviluppi del quadro clinico di Silvio Berlusconi, il medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, è apparso estremamente infastidito e amareggiato.

“C’è un sacco di gente che si diverte a dire ca**ate”, ha detto il medico ai giornalisti appostati da oltre 24 ore in via Olgettina per raccogliere informazioni sul ricovero del leader forzista.

“Parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sul Corriere e Repubblica online dissertano su cose che conoscono per niente”, ha aggiunto Zangrillo, secondo quanto riferito da AdnKronos. E ha ammesso: “Sono stanco”. Per poi rientrare in reparto.

Più tardi, il medico personale del Cavaliere si è rivolto nuovamente ai cronisti che lo incalzavano, tuonando: “Quello che dovevo dire, l’ho detto. Ma ci rendete conto? Andate a dormire, pensate alle vostre famiglie”.

Poco dopo essere rientrato nel suo studio, Zangrillo ha poi lasciato la struttura ospedaliera dando la “buonanotte” ai giornalisti ancora raccolti dinanzi al San Raffaele.

A rivelare che Berlusconi soffra di una rara forma di leucemia è stato il Corriere della Sera. La notizia è stata, poi, confermata dallo stesso Zangrillo. Sino al momento dell’indiscrezione lanciata dal quotidiano, la diagnosi era rimasta un fatto riservato tra il medico e l’ex premier.