Una donna di 34 anni è stata arrestata ad Arcore, in provincia di Monza, per tentato omicidio. Ha accoltellato il marito di 76 anni durante una lite, poi ha chiamato i soccorsi.

Arcore, accoltella il marito durante una lite: arrestata

Una donna keniota di 34 anni è stata arrestata ad Arcore con l’accusa di tentato omicidio. Mentre stava litigando con suo marito, di 76 anni, la donna gli ha sferrato una coltellata al petto, poi ha chiamato i soccorsi. L’allarme è scattato quando la donna ha telefonato ai carabinieri. “Ho accoltellato mio marito” ha dichiarato la 34enne. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo sul divano, con una profonda ferita al centro del torace. Il 76enne è stato soccorso e portato all’ospedale San Gerardo di Monza.

La donna aveva bevuto molto

La vittima del tentato omicidio ha rivelato agli inquirenti che quella sera la moglie aveva bevuto moltissimo alcol. I due avevano discusso e lei gli ha sferrato una coltellata al petto, con un coltello da cucina. L’arma è stata ritrovata sul tavolo della cucina della casa dove vive la coppia, ancora sporca di sangue. Il 76enne è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. La donna è risultata positiva all’alcol test, con un tasso di 2,07 g/l, ed è stata arrestata.