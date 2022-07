Ardern da Boris Johnson: “Venite a visitare la Nuova Zelanda”

Roma, 1 lug. (askanews) – Dopo il summit Nato, la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern è andata a Downing Street per incontrare il suo omologo britannico, Boris Johnson. Una visita tesa a garantire che lo Stato insulare dell’Oceania è ora aperto al commercio e al turismo dopo la pandemia di Covid-19.

“Signor primo ministro Johnson, molte grazie per questa opportunità. Lei ha assolutamente ragione, è il nostro primo viaggio in Europa dalla pandemia di covid-19, quindi è una tappa molto importante per noi in Nuova Zelanda, il che significa che siamo aperti agli affari, al commercio, al turismo.

Vogliamo garantire in particolare che il nostro invito sia esteso in tutti i paesi e che le gente vengano a vedere la nostra bella Nuova Zelanda. Allo stesso tempo, è una buona opportunità per noi di parlare dei progressi nella ratifica dell’accordo di libero-scambio con il Regno Unito che è increbilmente importante per noi e pensiamo che sia molto buono per il Regno Unito e il mondo in generale”.

Il governo britannico spera che l’accordo firmato a febbraio tra Londra e Wellington apra le porte del Partenariato Trans-Pacifico (TPP) e al suo mercato di mezzo miliardo di persone in 11 paesi, con un Pil complessivo di 8.400 miliardi di dollari nel 2020.