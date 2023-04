Arezzo, incidente sull'Autostrada del Sole: due feriti

Incidente sull’Autostrada del Sole: i vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti al km 343 dell’A1 in direzione nord, dopo che un’auto si è cappottata per poi essere centrata da un’altra sopraggiunta vettura. Sono stati estratti due feriti da entrambi i veicoli, in seguito affidati ai sanitari del 118 per le opportune cure. Si tratta di un 57enne portato in codice giallo all’ospedale delle Scotte (Siena) e di una 27enne trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Valdarno. Oltre ai precitati vigili del fuoco sono giunti sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino, l’automedica da Arezzo, Pegaso 2, COA e l’ambulanza BLSD della Croce Bianca di Arezzo.

Incidente sull’Autostrada del Sole: le dinamiche

Secondo una prima ricostruzione riportata da Arezzo Notizie, si sarebbe inizialmente cappottata l’auto con alla guida una ragazza di 27 anni. Un’altra vettura avrebbe in seguito colliso con l’auto incidentata. Nel corso dell’incidente sarebbe morto un cane che si trovava in uno dei due abitacoli.

Un altro ribaltamento a Genova

Primocanale.it segnala un incidente simile avvenuto a Genova: un’auto guidata da una ragazza si è ribaltata mentre guidava per corso Europa. In questo caso, tuttavia, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. La giovane è stata trasportata al San Martino in codice giallo.