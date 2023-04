Accoltellamento per strada a Milano: due feriti, uno grave

Ancora aggressioni a Milano. L’ultima oggi, domenica 2 aprile 2023, in via Arquà, una traversa di viale Padova: due uomini di 41 e 39 anni sono stati accoltellati. Uno dei due è grave.

A lavoro la polizia

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul luogo dell’aggressione gli agenti della polizia e i sanitari del 118. L’uomo più grave è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, l’altro in codice giallo al Fatebenefratelli. Gli agenti stanno eseguendo i sopralluoghi del caso per ricostruire al dettaglio la dinamica dell’aggressione.

Prosegue il fermo per il 23enne marocchino

Resta in carcere l’aggressore delle passanti accoltellate vicino alla stazione Centrale di Milano due giorni fa. «Attacco violento e brutale, ha preso di mira donne sole»: il gip milanese Lidia Castellucci ha disposto, accogliendo la richiesta del pm Maura Ripamonti, la custodia cautelare per il 23enne di nazionalità marocchina Rhasi Abrahman, che deve quindi restare in carcere. Accusato di otto episodi di rapina e lesioni, questa mattina Abraham è stato interrogato nel carcere di San Vittore: «È possibile che sia stato io. Non lo so, non ricordo, avevo assunto tanto alcol e droga», ha spiegato il 23enne, assistito dall’avvocato Nicola D’Amore. «Prima di arrivare in Italia non facevo uso di nessuno stupefacente. Da quando sono arrivato in Italia faccio uso di hashish, eroina e pasticche sintetiche. Io mi ricordo soltanto fino al momento in cui sono entrato in un bar, ho comprato da bere, ma dopo l’assunzione delle pasticche non ricordo più nulla» ha continuato il giovane marocchino. Si tratta dell’ennesima situazione complicata che addensa su di sé problematiche di diversa natura.