Argentina: arrestati quattro calciatori del Vélez Sarsfield per violenza ses...

Quattro calciatori del Vélez Sarsfield, in Argentina, sono stati accusati di aver abusato sessualmente di una giovane giornalista in un albergo di Tucuman

Gravissime le accuse a carico di Sebastian Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentin Bobadilla, i quattro calciatori arrestati su richiesta del pubblico ministero Eugenia Maria Posse.



Sui quattro giocatori pesa un’accusa gravissima: abuso sessuale con accesso carnale aggravato da parte di due o più persone. La decisione è scattata in seguito al racconto della donna che ha riferito di essere stata violentata nella notte tra il 2 ed il 3 marzo nella stanza 407 dell’Hotel Hilton di Tucuman, dove alloggiava il Vélez impegnato in quel week-end in trasferta contro l’Atlético.

La violenza dei quattro calciatori argentini sulla giornalista

La giornalista ha raccontato di essere stata contattata sui social da Sosa, che l’avrebbe invitata nella stanza dell’hotel dove erano presenti anche altri tre calciatori del Vélez. Arrivati in camera i cinque avrebbero bevuto qualche birra, alla donna sarebbe stato offerto un liquore e i calciatori l’avrebbero violentata approfittando di un malore che l’ha ridotta in stato di semi incoscienza.

Per i giocatori accusati, ha informato il legale della vittima Juan Robles, è stato disposto anche il sequestro dei cellulari e un esame del Dna che verrà realizzato nelle prossime ore.

La comunicazione del club dei calciatori accusati in Argentina