La decisione è presa: Arianna Meloni, sorella maggiore del premier Giorgia Meloni, è la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. A seguito dell’annuncio, però, è stato svelato che questo non è l’unico ruolo che la donna ha assunto all’interno del partito.

Arianna Meloni è la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia

È stata nominata la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia: si tratta di Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio e leader del partito Giorgia Meloni. La donna, oltre al ruolo appena indicato, ha assunto anche l’incarico di capo del dipartimento adesioni. In questo modo, quindi, appare evidente che Arianna, da sempre al fianco della sorella minore, stia avanzando nella sua carriera politica, facendosi sempre più spazio nell’ambiente. Sono molti, del resto, a pensare che la nuova responsabile della segreteria politica di FdI possa candidarsi alla prossima tornata elettorale utile ossia quella delle elezioni europee del 2024.

Alla luce dei nuovi incarichi, è Arianna Meloni giocherà un ruolo cruciale nel partito soprattutto rispetto alla riorganizzazione interna che si vocifera a via della Scrofa.

Al via la riorganizzazione interna del partito

“Di fatto si tratta di una ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo da tempo a via della Scrofa”, ha dichiarato Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito, all’agenzia di stampa LaPresse. “In Fratelli d’Italia non era mai stato ufficializzato, è il ruolo che in An ricopriva Donato Lamorte”.

Il deputato meloniano, poi, ha commentato anche il ruolo di capo del dipartimento adesioni assunto dalla sorella maggiore del premier. “Il ruolo nuovo di Arianna è il tesseramento, un ruolo importate e pesante”.

A seguito dell’annuncio, il partito ha fatto sapere che gli incarichi assunti da Arianna Meloni rappresentano soltanto il primo passo di una ben più ampia riorganizzazione interna, resasi indispensabile a seguito della forte crescita della formazione politica che, nei sondaggi, ha raggiunto la soglia record del 30%. “Prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con viceresponsabili e dirigenti”, è stato precisato.