Giorgia Meloni non sarà all’Isola d’Elba o alle Pontine, rimarrà in Puglia fino al rientro a Roma

Per i suoi ultimi giorni di vacanza, il presidente del Consiglio non si sposterà all’Isola d’Elba o alle Isole Pontine. Meloni, infatti, rimarrà in Puglia insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra.

Il premier, al momento, sta soggiornando con la famiglia in un resort in Valla d’Itria. Conclusa la parentesi pugliese, poi, farà ritorno a Roma, pronta a rimettersi al lavoro a Palazzo Chigi.

La prima missione all’estero

Stando al fitto calendario di impegni, Meloni tornerà al lavoro già a partire dal prossimo lunedì 28 agosto. A pochi giorni dal ritorno a Palazzo Chigi, tuttavia, la leader di Fratelli d’Italia lascerà la Penisola per la prima missione all’estero post vacanze estive che farà tappa ad Atene.

Anche se la ripresa delle attività governative è fissata per lunedì 28, pare che Meloni farà ritorno a Roma prima dell’ultimo weekend di agosto. L’entourage del premier, infatti, non esclude che possa decidere di passare questi giorni a casa. Inoltre, nel commentare il ritorno al lavoro, i fedelissimi del presidente del Consiglio hanno garantito: “In realtà, non ha mai staccato…”.