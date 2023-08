Esaurita la pausa di Ferragosto, riparte l’agosto “militate” del Pd e della segretaria Elly Schlein: tutte le tappe in programma e i dettagli sulla nuova battaglia legata alla sanità pubblica.

Pd, continua l’agosto “militante” di Elly Schlein: le tappe in programma

Conclusa la pausa di Ferragosto con una vacanza in Grecia, l’agosto “militante” del Partito Democratico e della segretaria Elly Schlein sta per giungere al termine. Negli ultimi giorni del mese, la segreteria dem riapre facendo visita a diversi territori in occasione delle feste dell’Unità. La prima tappa è stata quella di domenica 20 agosto a Castiglion del Lago, in Umbria, dove Schlein si è esibita a sorpresa con la chitarra elettrica, suonando Before you accuse me di Eric Clapton e Zombie dei The Cranberries.

Alle 18:00 di mercoledì 23 agosto, invece, la segretaria del Pd è attesa alla festa di Reggio Emilia per poi continuare a partecipare ad eventi in via di definizione. È certo, intanto, che il prossimo lunedì 28 aprile, Schlein sarà a Ventimigliaper prendere parte a un evento incentrato sul tema dell’immigrazione mentre, il 29 agosto, sarà ospite della Versiliana e rilascerà un’intervista pubblica.

Sal salario minimo alla sanità pubblica

Per quanto riguarda i temi principali affrontati dal Pd, i riflettori restano puntati sulla ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Proprio per far calare l’attenzione rispetto alla drammatica vicenda che ha devastato la Regione, i dem hanno deciso di tenera a Ravenna la festa nazionale dell’Unità 2023 che si terrà tra il 30 agosto e l’11 settembre.

Il Pd, poi, continua a essere determinato a lottare per il salario minimo mentre va avanti la raccolta firme avviata ad agosto e sulla quale le opposizioni si sono mosse in modo compatto (a eccezione di Italia Viva di Matteo Renzi), per la prima volta dall’inizio della nuova legislatura. A questo proposito, il partito della Schlein vorrebbe replicare quanto sta accadendo con il salario minimo per lanciare la prossima battaglia in programma ovvero quella sulla sanità pubblica, in vista della legge di bilancio. “La sanità è la prossima. Abbiamo appreso con orrore che c’è un policlinico dove basta pagare 150 euro per saltare le file e abbiamo visto cosa è successo in quest’ultimo anno: non c’è dubbio, l’altra priorità sarà una battaglia unitaria sulla sanità pubblica, ormai allo stremo, la grande dimenticata della scorsa legge di bilancio”, ha detto Schlein.