Arisa, famosa per la sua voce straordinaria e il suo stile senza eguali, ha da poco condiviso con il pubblico una notizia che tocca il cuore. In un’intervista concessa a un rinomato settimanale, Arisa ha svelato di essere affetta da una malattia grave che ha influito in modo significativo sulla sua vita e sulla sua carriera.

Arisa parla della malattia: “Ho perso tanti capelli”

Arisa ha spiegato di aver già perso una quantità considerevole di capelli, costringendola ad indossare parrucche. La cantante ha raccontato con sincerità il difficile percorso che sta affrontando, sottolineando quanto sia stato doloroso accettare questa nuova realtà.

Il 9 maggio, durante una performance sul palco del programma “Viva Rai2”, la cantante ha subito una brutta caduta mentre si esibiva con la sua nuova canzone “Baciami stupido“. Nonostante le avversità, Arisa ha continuato a cantare con coraggio. Mentre il 14 giugno, darà un concerto gratuito ad Orta Nova in occasione della festa patronale di Sant’Antonio da Padova. Durante questo evento, i suoi fedeli fan avranno il privilegio di ascoltare i suoi più grandi successi. Ma come sta veramente la cantante?

Arisa parla della malattia: le cause dei capelli corti

I look di Arisa hanno sempre lasciato il segno, rivelando una personalità unica e inconfondibile. Nel corso degli anni, il suo stile si è evoluto, trasformando la sua immagine in un’eleganza sofisticata e femminile. Ma c’è un elemento che persiste nella sua estetica, immutabile nel tempo: i capelli corti. Un dettaglio che ha anche recentemente scatenato la curiosità dei suoi ammiratori sui social media in merito a un possibile nuovo taglio di capelli.

Tuttavia, dietro la sua volontà di optare per una nuova acconciatura, si nasconde un segreto struggente. Arisa ha svelato con coraggio la sua battaglia contro la tricotillomania, un disturbo che l’affligge, spiegando il suo desiderio di mantenere una lunghezza che contrasti il trascinante impulso di strappare i propri capelli. Un gesto che va oltre le semplici mode, ma rappresenta una lotta interiore silenziosa.

E così, la cantante si è rivolta ai suoi fedeli seguaci su Instagram, cercando consiglio sulla sua prossima sfida di stile: tagliare o non tagliare ancora i suoi preziosi capelli? La risposta dei suoi ammiratori è stata quasi unanime, implorandola di non accorciarli ulteriormente. Nonostante i momenti in cui ha indossato parrucche fluide e onde melliflue, in cui la sua lunga chioma era fonte di ammirazione, Arisa ha spesso affrontato critiche per i suoi tagli audaci, come il rasato che ha fatto parlare di sé qualche anno fa.