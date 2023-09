Arredare un soggiorno per over 65: come renderlo comodo e versatile?

Arredare un soggiorno per over 65: come renderlo comodo e versatile?

La casa è sempre l’angolo che si considera il più tranquillo e rilassante, ma dopo i 65 anni lo diventa ancora di più. Con l’arrivo della pensione, il tempo che si trascorre tra le mura di casa aumenta, così come la ricerca del comfort e della semplicità: l’arredamento dovrebbe perciò adattarsi alle nuove esigenze.

Ecco quindi qualche consiglio per arredare un soggiorno per over 65, in modo che sia comodo, versatile ma senza rinunciare allo stile.

Comfort e design

La prima cosa da considerare è che una persona anziana ha inevitabilmente alcune esigenze particolare, legate principalmente al movimento. I problemi fisici comuni possono limitare la mobilità e rendere la persona dipendente da altre anche per le azioni più semplici. Per questo è importante che la casa si adatti a queste nuove necessità: una delle prime soluzioni può essere sostituire le vecchie poltrone con delle poltrone per anziani e disabili. Con sistemi automatizzati progettati su misura, offrono la possibilità di inclinare schienale e poggiapiedi, di avere supporto nel cambio di posizione seduto-alzato e nello spostamento della poltrona stessa, se presente il roll system.

Un’altra semplice modifica per un soggiorno over 65 può essere l’aggiunta di piastrelle antiscivolo in moquette sul pavimento, e su eventuali gradini. In questo modo non solo camminare sarà più sicuro, ma anche più confortevole, soprattutto d’inverno quando il pavimento tende a raffreddarsi. O ancora, connettere una soundbar alla TV potrebbe migliorare l’ascolto della stessa se inizia a esserci una riduzione dell’udito.

In ogni caso non si deve pensare al soggiorno di un over 65 come a un ambiente improntato sulla praticità: non è necessario rinunciare allo stile e ai propri gusti. I prodotti di Romana Poltrone, ad esempio, con le loro diverse colorazioni e design raffinato, possono essere il complemento d’arredo in grado di dare carattere all’intero salotto, e anche gli altri elementi -come le piastrelle – possono essere scelte secondo i propri gusti.

Eliminare gli elementi ingombranti

Il soggiorno di un over 65 deve però sempre garantire la mobilità. Spesso le case negli anni si riempiono di ricordi, di oggetti di affezione e di mobili ingombranti. Al tempo stesso, si conservano anche tanti oggetti di cui si potrebbe fare facilmente a meno e che altro non fanno che creare confusione e rendere meno agevole il passaggio.

L’arredamento del soggiorno dovrebbe garantire comodità negli spostamenti e ridurre i rischi di caduta o di ferirsi al minimo. Per questo, è bene provvedere con la rimozione di tutti i mobili ingombranti o che sporgono con i propri spigoli in punti di passaggio: più l’ambiente è spazioso, più è in grado di soddisfare le esigenze di movimento di un anziano.

Il vantaggio non è soltanto la funzionalità, ma anche lo stile ne potrà giovare: una casa con arredamento curato (ma non eccessivo) sembra subito più luminosa e spaziosa. Anche se è lo stesso salotto di sempre, può apparire decisamente più ampio, e pronto a ospitare i suoi inquilini per molti altri anni.