Arrestati 25 estremisti destra: pianificavano colpo di Stato in Germania

Alcuni appartenenti al movimento "Cittadini del Reich" in Germania sospettati di voler entrare nel Bundestag con un gruppo armato per un colpo di Stato

La vasta operazione delle forze di sicurezza tedesche – con oltre 3mila agenti impiegati nelle perquisizioni in 11 land – dimostra che la minaccia di un colpo di Stato è stata presa sul serio in Germania.

Progettavano colpo di Stato in Germania

Le forze della sicurezza tedesche hanno arrestato venticinque esponenti di estrema destra ed ex militari appartenenti all’organizzazione estremista Reichsbürger (ovvero ”Cittadini del Reich” ) con l’accusa di tentato golpe.

Migliaia di agenti per “operazione antiterrorismo”

Per capire l’entità della questione, è sufficiente notare il numero delle forze messe in campo oggi in Germania per contrastare un pericolo che evidentemente è stato preso sul serio.

In quella che il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann, ha definito “operazione antiterrorismo“, sono stati ipiegati 3mila agenti, con oltre 130 perquisizioni in 11 sui 16 land.

Le persone arrestate infatti, sono sospettate di voler “concretamente” entrare nel Bundestag con un gruppo armato per “deporre il governo federale e poi prendere il potere”.

Arrestato un tedesco a Perugia

Da quanto riporta l’adnkronos, un tedesco sarebbe stato arrestato a Perugia in esecuzione di mandato arresto europeo perché coinvolto nell’indagine.

Secondo quanto riferisce Rainews, la Polizia di Stato di Perugia lo ha fermato presso un albergo situato a Ponte San Giovanni: si tratta di un ex ufficiale dei reparti speciali dell’esercito tedesco di 64 anni. Fermata anche una persona nella città austriaca di Kitzbuehel