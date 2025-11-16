Arrestato il famoso YouTuber con 15 milioni di follower: accuse serie, cosa rischia ora

Il noto YouTuber è finito nei guai legali a Miami Beach dopo essere stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Arrestato il famoso YouTuber a Miami Beach

Jack Doherty, noto YouTuber e influencer con milioni di iscritti su YouTube, è stato arrestato sabato mattina a Miami Beach con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di marijuana, secondo quanto riportato da CBS News.

L’arresto è avvenuto intorno alle 3:10 del mattino sulla 700a di Washington Avenue, nel quartiere Entertainment District di South Beach, dopo che Doherty, 22 anni, di Plantation, si è trovato al centro della strada con il telefono in mano ignorando i comandi della polizia.

Secondo i documenti dell’arresto, Doherty avrebbe detto agli agenti: “Once I’m done with this bet”, continuando a ostacolare il traffico e mettendo in pericolo se stesso e gli altri. Durante la perquisizione, la polizia avrebbe sequestrato una mezza pillola arancione a forma ovale compatibile con un’amfetamina di Schedule II e un contenitore di plastica nera con tre sigarette di marijuana fatte a mano.

Dopo l’arresto, Doherty è stato portato al Turner Guilford Knight Correctional Center, dove è rimasto in custodia fino al versamento di una cauzione di 35.000 dollari la sera stessa.

Doherty ora deve affrontare un capo d’accusa penale per possesso di sostanza controllata e due capi d’accusa minori per possesso di marijuana fino a 20 grammi e resistenza a pubblico ufficiale senza violenza.

Il caso è stato avviato sabato pomeriggio e sarà presieduto dal giudice Carlos Gamez della contea di Miami-Dade. La polizia di Miami Beach ha sottolineato il suo impegno a garantire la sicurezza pubblica senza fare distinzioni di notorietà:

“Il Dipartimento continuerà a intervenire contro comportamenti che mettono a rischio residenti, visitatori o agenti, e terrà tutti gli individui responsabili secondo la legge”.

Secondo il suo profilo sull’agenzia Delka Talents, Doherty è noto per video di acrobazie rischiose e scherzi, con oltre 500 milioni di visualizzazioni totali su YouTube, e il video più popolare della sua carriera ha superato 18 milioni di visualizzazioni.