Arrestato il ladro gattonatore di Verona: un fenomeno criminale svelato

Un modus operandi singolare

Il fenomeno del “ladro gattonatore” ha suscitato preoccupazione tra i commercianti di Verona, specialmente nel centro città. Questo 47enne, ora arrestato, ha messo in atto una serie di furti notturni che hanno colpito ristoranti, bar e osterie. La sua tecnica, che prevedeva di strisciare carponi sul pavimento per eludere i sistemi di allarme, ha reso difficile la sua cattura fino ad ora.

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno rivelato il suo modus operandi: forzava le porte posteriori degli esercizi commerciali e si introduceva nei locali per raggiungere la cassa, spesso portando via somme considerevoli di denaro e beni di valore.

Le indagini della polizia

Le indagini condotte dalla polizia di Verona hanno portato all’emissione di un’ordinanza cautelare da parte della Procura. Gli agenti hanno monitorato i furti avvenuti tra febbraio e agosto 2024, raccogliendo prove e testimonianze che hanno confermato i sospetti sul 47enne. Grazie a un lavoro di squadra tra le forze dell’ordine e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire il profilo del ladro e il suo comportamento criminale. Questo arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine nella città veneta.

Le conseguenze legali

Oltre all’arresto, il 47enne è stato indagato per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Questo aspetto della sua attività criminale solleva interrogativi su come i proventi dei furti siano stati utilizzati. La polizia sta ora indagando ulteriormente per scoprire se ci siano complici o una rete più ampia di attività illecite. La comunità di Verona attende con ansia gli sviluppi di questa vicenda, sperando che l’arresto del ladro gattonatore possa portare a una maggiore sicurezza per i commercianti e i cittadini.