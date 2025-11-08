Arrestato un uomo per minacce di morte all'ex moglie: i dettagli del caso

Un episodio inquietante si è verificato a Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di uccidere la sua ex moglie. La situazione è emersa quando l’uomo, in preda alla disperazione per la fine della relazione, si è recato presso la caserma dei carabinieri per esprimere le sue intenzioni letali.

Secondo le ricostruzioni, la donna aveva già denunciato il suo ex compagno per stalking, a causa di un comportamento persecutorio protrattosi per due anni.

La fine di una relazione e l’inizio di un incubo

La coppia, genitore di due figli, aveva interrotto la propria relazione, ma l’uomo non era mai riuscito ad elaborare la separazione. Ha iniziato a perseguitare la donna, costringendola a modificare le sue abitudini quotidiane per evitare incontri indesiderati. La situazione era diventata così insostenibile che la donna aveva dovuto cambiare orari di lavoro e percorsi, nel tentativo di sfuggire alla presenza angosciante dell’ex marito.

Minacce e intimidazioni

La persecuzione non si è fermata ai semplici appostamenti. L’uomo ha creato diversi account e indirizzi email per rivolgere minacce di morte non solo alla donna, ma anche ai suoi familiari e ai figli, considerati colpevoli di proteggere la madre. Queste azioni hanno spinto la donna a prendere una posizione ferma, denunciando l’ex marito alle autorità competenti.

Il momento della verità

La situazione ha raggiunto un punto critico quando l’uomo, la notte precedente alla denuncia, ha effettuato diversi interventi sotto casa della vittima. Questo comportamento è stato documentato dai carabinieri, che hanno registrato due episodi allarmanti: il primo poco prima della mezzanotte e il secondo alle due del mattino. Durante queste ore, l’uomo ha inviato messaggi al figlio, con frasi inquietanti come ‘La faccio in mille pezzi…’.

Intervento delle forze dell’ordine

Il ragazzo, spaventato, ha incontrato il padre che lo ha aggredito fisicamente con una stampella. Questo episodio ha rappresentato l’ultimo atto di violenza, costringendo la donna a recarsi dai carabinieri nel pomeriggio. Gli agenti, dopo aver raccolto prove e testimonianze, non hanno esitato a procedere all’arresto dell’uomo, che è stato poi trasferito in carcere su ordinanza del magistrato di turno.

Le conseguenze di un comportamento ossessivo

Questo caso mette in evidenza quanto possa essere devastante il rifiuto di accettare la fine di una relazione. Il comportamento dell’uomo ha messo in pericolo la vita della sua ex moglie e ha compromesso la serenità dei figli, costretti a vivere in un clima di paura e angoscia. Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza della donna e dei suoi familiari, evidenziando l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di violenza e stalking.