Arresto cardiaco mentre corre la maratona: grave 25enne condotto dal 118 in terapia intensiva, il giovane sarebbe tuttora in prognosi riservata

Arresto cardiaco mentre corre la maratona: grave 25enne impegnato nella gara lombarda.

Un atleta danese accusa il malore durante la gara e viene trasportato al Policlinico di Milano. Secondo quanto riportato dai media in queste ore che hanno seguito l’evento sportivo un 25enne di origine danese è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano. Pare che il giovane sia stato colto da un grave malore nella mattinata di domenica 27 novembre nel corso della Ganten Milano21 Half Marathon.

Arresto cardiaco mentre corre la maratona

Il malore si sarebbe verificato in piazza Damiano Chiesa, nel capoluogo lombardo. Da quanto si apprende il giovane runner danese avrebbe avuto un arresto cardiaco per il quale si è reso immediatamente necessario l’arrivo dei soccorritori. Il giovane è stato inizialmente soccorso dai vigili del fuoco. Gli uomini del 115, i più vicini al punto dove si stava svolgendo in quel momento il dramma, hanno utilizzato il defibrillatore.

I soccorsi di 115 e di un medico presente

Assieme ai vigili del fuoco anche un sanitario che ha iniziato le manovre di rianimazione. Pochi minuti dopo è arrivata un’autolettiga del personale del 118 che ha intubato l’atleta 25enne e lo ha condotto a razzo presso il Policlinico di Milano in gravissime condizioni. Il 25enne è tuttora in prognosi riservata.