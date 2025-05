Arresto di un narcotrafficante albanese dopo 17 anni di latitanza

Haxhiu Bardlhyl, latitante dal 2008, arrestato in Albania grazie alla cooperazione internazionale

Un arresto atteso da anni

Il 57enne albanese Haxhiu Bardlhyl, latitante da ben 17 anni, è stato finalmente arrestato a Fier, in Albania. Questo arresto è avvenuto grazie a un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, che ha coordinato le ricerche a livello internazionale. Bardlhyl era ricercato dal 2008 per scontare una pena di 24 anni di reclusione, inflittagli per associazione finalizzata al traffico di droga.

Il ruolo di Bardlhyl nel traffico di droga

Haxhiu Bardlhyl è stato identificato come uno dei principali attori di un’organizzazione criminale attiva nelle province di Napoli e Caserta, specializzata nel traffico internazionale di eroina. La sua funzione all’interno della banda era cruciale: Bardlhyl era il referente principale per l’importazione in Italia di ingenti partite di eroina, con quantitativi che superavano i 130 chilogrammi. Questo traffico ha avuto un impatto devastante sulle comunità locali, contribuendo a un aumento della dipendenza e della criminalità.

Cooperazione internazionale per la cattura

L’arresto di Bardlhyl è il risultato di un’operazione congiunta tra il Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli e le autorità di polizia albanesi. Le ricerche, diffuse a livello internazionale dalla Procura Generale, hanno portato a questo importante risultato, evidenziando l’importanza della cooperazione tra i vari corpi di polizia per combattere il narcotraffico. Attualmente, Bardlhyl si trova in un carcere albanese, in attesa delle procedure di estradizione verso l’Italia, dove dovrà scontare la sua pena.