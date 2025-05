Arresto di un uomo per violenza su minore: la richiesta di perdono

Un caso di violenza che ha scosso la comunità

Il recente arresto di Massimiliano Mulas, un uomo di 45 anni originario della Sardegna, ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità di Mestre. Accusato di aver violentato una ragazza di soli 11 anni, Mulas si trova attualmente in carcere a Gorizia, dove ha espresso il desiderio di chiedere perdono ai genitori della vittima.

Questa richiesta è stata comunicata dal suo avvocato, Ignazio Ballai, che ha avuto modo di incontrarlo in prigione.

Le dichiarazioni dell’avvocato

Ignazio Ballai ha rivelato che il suo assistito intende fare dichiarazioni spontanee davanti al giudice per chiarire la sua versione dei fatti. “Assumendosi comunque tutta la responsabilità”, Mulas vuole spiegare cosa sia accaduto nella sua mente al momento dell’incidente. “Non dorme, non riesce a capacitarsi di quello che ha fatto”, ha aggiunto il legale, evidenziando lo stato di angoscia e confusione del suo cliente.

Richiesta di rito abbreviato e perizia psichiatrica

Inoltre, l’avvocato ha annunciato l’intenzione di richiedere l’ammissione al rito abbreviato, una procedura che potrebbe portare a una riduzione della pena. Ballai ha anche menzionato la necessità di una perizia psichiatrica, sottolineando che Mulas potrebbe soffrire di disturbi della personalità. “Dovrò recarmi all’ospedale di Perugia, dove ci sono certificati che attesterebbero problemi di disturbo della personalità borderline”, ha dichiarato l’avvocato, suggerendo che la salute mentale del suo assistito potrebbe aver influito sul suo comportamento.

Impatto sulla comunità e sulla vittima

Questo caso ha sollevato un dibattito più ampio sulla sicurezza dei minori e sulla necessità di proteggere i più vulnerabili. La violenza su minori è un tema che richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni e della società. È fondamentale che vengano messe in atto misure efficaci per prevenire simili atrocità e garantire che le vittime ricevano il supporto necessario per affrontare le conseguenze di tali esperienze traumatiche.