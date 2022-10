Arriva Bumble C, Elon Musk presenta il suo primo robot umanoide

Elon Musk presenta il suo primo robot umanoide, con Optimus che sarà in grado di muoversi replicando perfettamente i movimenti degli esseri umani

Arriva Bumble C, che sa fare tante cose e che assomiglia ad un uomo ma non lo è: Elon Musk presenta il suo primo robot umanoide, lo produce la Tesla ed è stato presentato nel corso dell’AI Day di Palo Alto, in California dopo che il miiardario ex scalatore di Twitter lo aveva svelato il 20 agosto 2021.

Da quel Tesla bot fino a Bumble C e ad Optimus però il passo è stato immenso, non foss’altro perché di passi Musk ne ha fatti due. A Palo Alto infatti sono stati presentati due robot diversi.

Elon Musk presenta il suo primo robot

Si è cominciato con Bumble C, un modello senza placche esterne con tutti i meccanismi a vista. Musk ha detto che quella era la prima volta che Bumble C faceva una passeggiata senza nessun sostegno.

Il robot si è mosso sul palco con la sua struttura ricalcata sulle fattezze umane, con mani e piedi del tutto simili alle nostre.Il suo design è ispirato completamente dalla biologia.

Cosa farà il “replicante” Optimus

E Optimus? Quello sarebbe il “top di gamma” e sarà in grado di muoversi replicando perfettamente i movimenti degli esseri umani, il tutto rigorosamente alimentato solamente da batterie elettriche. Il dato è che le sfide di Elon Musk sembrano sempre rasentare la follia ma sono semplicemente visioni anticipatorie del futuro.