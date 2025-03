È arrivata la Capsula che ti dice come stai in 8 minuti: ecco dove

A guardarla sembra una cabina per le foto futuristica, invece serve a valutare il proprio stato salute: si tratta infatti di una sofisticata tecnologia di diagnosi con intelligenza artificiale.

“Questa Capsula è un modo nuovo di fare salute” spiega la direttrice di Cardiologia e presidente di Progetto Vita Daniela Aschieri “è un modo per aiutare le persone a prendere coscienza del proprio stile di vita, indirizzandole, quando necessario, a modificare i comportamenti scorretti. Aiuta noi professionisti, ma aiuta soprattutto le persone a capire che prendersi cura di se stesse aiuta a non ammalarsi”. Dopo la compilazione di piccoli questionari, infatti, in pochi minuti questo strumento chiamato “Capsula” è in grado di misurare la pressione arteriosa, di valutare il livello di stress, quello di invecchiamento e lo stato di forma.

Nella giornata di ieri, durante l’open day di prevenzione organizzato da Ausl di Piacenza, Progetto Vita e Federfarma, in collaborazione con Anpas nella sede di Croce Bianca, l’associazione Progetto Vita l’ha messa per la prima volta a disposizione delle partecipanti di “Menopausa e cuore”. A parteciparvi sono state un centinaio di donne dai 45 ai 65 anni.