Ascolti Grande Fratello Vip: la quinta puntata anticipata e i dati a confronto

Il reality di Canale 5 ha spostato la diretta per evitare la Nazionale: la quinta puntata sale rispetto alla precedente ma resta lontana dai numeri di Rai 1 e dalla media storica

Per evitare lo scontro diretto con la partita della Nazionale tra Italia e Bosnia valida per la qualificazione ai Mondiali 2026, la diretta del grande fratello Vip è stata anticipata di 24 ore. Questa scelta di palinsesto ha portato la quinta puntata in onda lunedì, con l’obiettivo di limitare l’impatto dell’evento sportivo sui ascolti del reality. La mossa ha prodotto qualche beneficio rispetto alla settimana precedente, ma non è bastata a ribaltare la serata.

La serata televisiva: spostamento e confronto con Rai 1

La prima serata ha visto una sfida a due tra il reality di Canale 5 e la fiction di Rai 1. La nuova serie Guerrieri. La regola dell’equilibrio, con Alessandro Gassmann e Ivana Lotito, ha ottenuto performance robuste: la quarta puntata ha raggiunto 3.601.000 telespettatori con il 21,3% di share, consolidando il primato della rete pubblica. Nel confronto diretto la produzione Rai ha distaccato il competitor di oltre un milione e mezzo di spettatori, dimostrando come la collocazione abbia influito sulla competitività della serata.

Dinamiche di palinsesto e strategia

Lo spostamento del GF Vip dal giorno tradizionale è nato come contromossa alla partita di qualificazione: una scelta tattica per non perdere quota. Tuttavia, la contesa del pubblico resta complessa, perché una fiction consolidata e un evento sportivo possono attrarre target diversi ma ugualmente numerosi. Mediaset ha così cercato di giocare la carta del lunedì per salvaguardare almeno parte del pubblico del programma.

I numeri della quinta puntata

La quinta puntata del Grande Fratello Vip è stata seguita da 1.974.000 telespettatori, pari al 16,6% di share. Si tratta di un risultato in crescita rispetto alla puntata precedente, che aveva totalizzato 1.706.000 spettatori con il 14,7% di share. La puntata di debutto aveva invece registrato 2.146.000 telespettatori (18,4%). Questi valori confermano una tendenza altalenante per l’edizione in corso, con picchi e recuperi ma ancora al di sotto delle performance più solide registrate nelle stagioni precedenti.

Andamento episodio per episodio

Il confronto delle prime cinque puntate mostra la variabilità del pubblico: 1^ puntata 2.146.000 (18,4%); 2^ puntata 1.672.000 (14,3%); 3^ puntata 1.813.000 (15,3%); 4^ puntata 1.706.000 (14,7%); 5^ puntata 1.974.000 (16,6%). Questi dati sottolineano come il programma abbia difficoltà a stabilizzare una platea solida, nonostante la presenza di volti noti nel cast.

Dentro la casa: relazioni, scontri ed eliminazioni

La puntata è stata caratterizzata da momenti emotivi e da tensioni: ricongiungimenti familiari hanno toccato il pubblico quando Adriana Volpe ha riabbracciato la figlia Gisele e Alessandra Mussolini ha incontrato la figlia Clarissa, con un saluto video dal figlio Romano. Accanto a questi spazi emotivi non sono mancati i contrasti: discussioni tra Blu Barbara e Ibiza Altea e confronti accesi tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno animato la serata, offrendo contenuti sia sentimentali sia conflittuali per il racconto televisivo.

Le dinamiche affettive

Un focus è stato rivolto all’amicizia particolare tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro: la comica ha ammesso una certa attrazione, mentre il ballerino è noto per essere impegnato. Queste dinamiche di tensione romantica e di complicità contribuiscono a mantenere vivo l’interesse degli spettatori, pur senza tradursi automaticamente in share elevati.

Eliminazione e cast ancora in gioco

Tra gli otto concorrenti al televoto, il meno votato è stato Giovanni Calvario, che ha lasciato il programma: una perdita per la casa, perché tra i pochi uomini ad essersi esposto sin dai primi giorni. Il cast ancora in gara comprende Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Francesca Manzini, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Questi nomi continueranno a essere al centro delle prossime dinamiche e delle prossime sfide di gradimento del pubblico.

Confronto storico: le quinte puntate delle scorse edizioni

Per valutare il contesto attuale è utile guardare ai risultati delle quinte puntate delle precedenti stagioni: 3 ottobre 2026: 3.313.000 telespettatori, con il 25,09% di share; 27 settembre 2026: 2.828.000 telespettatori, con il 19,15% di share; 28 settembre 2026: 3.130.000 telespettatori, con il 19,76% di share; 20 gennaio 2026: 3.111.000 telespettatori, con il 18,54% di share; 22 ottobre 2018: 3.587.000 telespettatori, con il 21,57% di share; 9 ottobre 2017: 4.692.000 telespettatori, con il 25,22% di share; 17 ottobre 2016: 4.060.000 telespettatori, con il 21,10% di share. Questi numeri evidenziano come le edizioni passate abbiano spesso registrato performance sensibilmente superiori rispetto all’attuale stagione.

In sintesi, lo spostamento di programmazione ha mitigato parte del rischio di perdita di pubblico causata dalla Nazionale, ma non ha permesso al Grande Fratello Vip di riconquistare la supremazia della serata. La sfida resta aperta: serviranno contenuti più forti o ulteriori mosse strategiche per invertire la rotta e riportare gli ascolti ai livelli storici del format.