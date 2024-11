Analisi degli ascolti televisivi della domenica: Rai e Mediaset in competizione.

Il successo della programmazione Rai

La domenica televisiva ha visto un notevole successo per la Rai, grazie a programmi come Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè, che ha registrato un ascolto di 2.342.000 spettatori, corrispondente a un 13.4% di share. Questo risultato ha dimostrato l’efficacia della programmazione della rete pubblica, capace di attrarre un pubblico ampio e variegato. Tuttavia, la competizione con Mediaset si è rivelata agguerrita, con La Rosa della Vendetta che ha superato la Rai, totalizzando 2.537.000 spettatori e un 14.4% di share.

Sport e intrattenimento: un mix vincente

Il pomeriggio sportivo ha catturato l’attenzione di molti telespettatori, con il match delle ATP Finals tra Sinner e Di Minaur su Rai 2, che ha incollato davanti allo schermo 1.556.000 spettatori (7.9%). Questo dimostra come lo sport continui a essere un elemento chiave per attrarre il pubblico. Anche il programma di intrattenimento Le Iene ha mostrato un recupero, raggiungendo un 9.5% di share dopo un avvio più lento, evidenziando la capacità della rete di mantenere l’interesse del pubblico nel corso della serata.

Access Prime Time: il dominio di Affari Tuoi

Il Access Prime Time è stato dominato da Affari Tuoi su Rai 1, che ha totalizzato 4.751.000 spettatori con un impressionante 23.9% di share. Questo risultato ha confermato la popolarità del game show, che continua a essere un appuntamento fisso per molti italiani. Mediaset ha risposto con Paperissima Sprint, che ha ottenuto un buon 13.2% di share, dimostrando che anche la rete privata ha saputo mantenere un buon livello di ascolti.

Il pomeriggio di Mediaset: un trionfo per Amici

Nel pomeriggio, il talent show Amici di Maria De Filippi ha raggiunto un picco di 25.2% di share, coinvolgendo 2.987.000 spettatori. Questo successo ha messo in evidenza l’appeal dei talent show, che continuano a dominare il panorama televisivo italiano. Al contrario, il Nove ha faticato a decollare, con programmi come Cash or Trash che hanno ottenuto solo l’1.4% di share, evidenziando le difficoltà della rete nel conquistare il pubblico.

Un panorama variegato di contenuti

La giornata di domenica ha offerto una programmazione ricca e variegata, con una gamma di contenuti in grado di soddisfare diversi gusti. Dalla mattina alla sera, i telespettatori hanno potuto scegliere tra una vasta offerta, dimostrando che la competizione tra le reti è più viva che mai. Tuttavia, i risultati degli ascolti evidenziano chiaramente come Rai e Mediaset continuino a dominare il mercato, con programmi che riescono a coinvolgere milioni di spettatori.