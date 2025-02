Il trionfo di Dalla Strada al Palco

Il talent show Dalla Strada al Palco, trasmesso su Rai Uno, ha conquistato la serata di venerdì 24 gennaio, registrando un totale di 2.492.000 spettatori e un 16.2% di share. Nonostante un calo rispetto alla settimana precedente, il programma ha dimostrato di avere un forte seguito, attirando l’attenzione di un pubblico affezionato. Questo successo evidenzia l’interesse crescente per i talent show che mettono in luce artisti emergenti, in particolare quelli provenienti dal mondo della strada.

La competizione tra i programmi

In seconda posizione si è piazzato Io Canto Senior su Canale 5, con 2.159.000 spettatori e un 15.9% di share. Sebbene abbia visto un incremento rispetto alla settimana precedente, non è riuscito a superare il programma di Rai Uno. Altri programmi, come Il sesso degli angeli su Rai2 e The Transporter Legacy su Italia1, hanno ottenuto risultati più modesti, rispettivamente con 989.000 e 1.278.000 spettatori.

Access prime time e pre-serale

Nella fascia dell’access prime time, Cinque Minuti di Bruno Vespa ha totalizzato ben 5.018.000 spettatori (25.7%), mentre Affari Tuoi ha raggiunto un picco di 5.842.000 spettatori (29%). Questi dati dimostrano come i programmi di intrattenimento e quiz continuino a dominare la scena televisiva italiana. Al contrario, Striscia la Notizia ha visto un calo, fermandosi a 2.750.000 spettatori (13.7%).

I programmi del pomeriggio

Passando al pomeriggio, la puntata di La Volta Buona ha intrattenuto 1.795.000 utenti (14.6%), mentre Il Paradiso delle Signore ha ottenuto 1.746.000 spettatori (19.5%). Le soap opera di Canale 5, come Beautiful e Endless Love, continuano a mantenere un buon seguito, con rispettivamente 2.212.000 e 2.591.000 spettatori.

Ascolti della mattina

Infine, nella fascia mattutina, Unomattina ha informato e intrattenuto 865.000 italiani (18.5%). I programmi di informazione continuano a giocare un ruolo cruciale nel panorama televisivo, attirando un pubblico che cerca notizie e aggiornamenti. La competizione tra i vari canali è sempre più agguerrita, con Rai Uno che sembra mantenere il predominio in molte fasce orarie.