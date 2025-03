Un mercoledì sera ricco di scelte per i telespettatori

Nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo, i telespettatori italiani hanno avuto a disposizione una vasta gamma di programmi, spaziando da film e serie tv a reality show e programmi di approfondimento. La competizione tra le reti è stata accesa, con Rai e Mediaset che si sono sfidate per conquistare il pubblico.

Rai 1 e il successo di What’s Love?

Su Rai 1, il film What’s Love? ha attirato l’attenzione di 1.961.000 spettatori, registrando un 12% di share. Nonostante il buon risultato, la rete ha dovuto cedere il passo a Canale 5, dove lo Show Dei Record, condotto da Gerry Scotti, ha trionfato con 1.872.000 spettatori e un 14.1% di share. Questo dimostra come i programmi di intrattenimento continuino a riscuotere un grande successo tra il pubblico.

Le serie tv e i programmi di informazione

Rai 2 ha proposto l’ultima puntata di Rocco Schiavone 6, che ha intrattenuto 1.734.000 spettatori, pari al 10.2% di share. Anche su Italia 1, il film Rampage – Furia animale ha raccolto 1.009.000 spettatori, ma con un modesto 5.9% di share. Dall’altra parte, Chi L’ha Visto? con Federica Sciarelli su Rai 3 ha segnato 1.871.000 spettatori e il 12.3%, dimostrando l’interesse del pubblico per i programmi di informazione.

Il pomeriggio di Rai e Mediaset

Nel pomeriggio, la regina indiscussa rimane Maria De Filippi, con Uomini e Donne che ha ottenuto 2.645.000 spettatori e il 24.2% di share. Anche Amici ha fatto la sua parte, coinvolgendo 1.750.000 spettatori. La competizione con Mediaset è serrata, con Pomeriggio Cinque che ha registrato 1.355.000 spettatori nella prima parte e 1.300.000 nella seconda.

Conclusioni sugli ascolti

In sintesi, il mercoledì sera ha visto una battaglia accesa tra Rai e Mediaset, con entrambe le reti che hanno proposto contenuti vari e coinvolgenti. La sfida continua e il pubblico ha dimostrato di avere una preferenza per programmi di intrattenimento e informazione, rendendo il mercoledì un appuntamento imperdibile per gli appassionati della televisione italiana.