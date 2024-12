Ascolti tv: la cucina italiana trionfa su Rai Uno

Il trionfo della cucina italiana

La prima serata di lunedì 23 dicembre ha visto un netto trionfo per la trasmissione dedicata alla cucina italiana, condotta da Antonella Clerici su Rai Uno. Con un impressionante risultato di 3.273.000 spettatori e un 20.5% di share, “Cena di Natale” ha dimostrato come la passione per la gastronomia possa attrarre un vasto pubblico. Questo successo non è solo un traguardo per la Clerici, ma anche un segnale chiaro dell’interesse degli italiani per la cucina e le tradizioni culinarie del nostro paese.

Il confronto con il Grande Fratello

In un contesto televisivo dove il reality show ha dominato per anni, il Grande Fratello di Alfonso Signorini ha registrato un ascolto di 2.055.000 utenti e un 16.3% di share, un dato che evidenzia un calo significativo rispetto ai picchi storici del programma. Questo confronto mette in luce un cambiamento nei gusti del pubblico, che sembra preferire contenuti più legati alla cultura e alla tradizione, piuttosto che il gossip e le dinamiche da reality.

Ascolti delle altre trasmissioni

La serata ha visto anche performance interessanti da parte di altri programmi. Su Rai2, il film Mulan ha intrattenuto 1.702.000 telespettatori (9.6%), mentre su Italia1, Attacco al Potere – Paris Has Fallen ha raccolto 993.000 utenti (5.4%). Rai3 ha proposto Il nome della rosa, che ha totalizzato 910.000 spettatori (5.2%). Anche i programmi di informazione hanno avuto i loro ascolti, con Quarta Repubblica su Rete4 che ha registrato 720.000 italiani (5%) e La Torre di Babele su La7 con 840.000 utenti (4.4%).

Il successo di Affari Tuoi

Un altro dato significativo proviene dalla fascia dell’access prime time, dove Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha raggiunto 5.611.000 telespettatori e un incredibile 28% di share. Questo risultato ha messo in evidenza la forza del programma, che continua a dominare la fascia oraria, superando nettamente Striscia la Notizia di Canale 5, fermo a 2.904.000 utenti (14.4%).

Le performance del pomeriggio e della mattina

Nel pomeriggio, La Volta Buona di Caterina Balivo ha intrattenuto 1.876.000 spettatori (16.1%), mentre La Vita in Diretta ha collezionato 1.580.000 utenti (16.7%) nella prima parte. Su Canale 5, Beautiful ha totalizzato 2.294.000 utenti (17.4%). Nella mattinata, Unomattina ha raggiunto 1.010.000 utenti (18.5%), confermando l’interesse del pubblico per i programmi informativi e di intrattenimento.