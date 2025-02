Rai Uno in testa con La bambina con la valigia

Il 10 febbraio ha visto Rai Uno dominare gli ascolti televisivi grazie al film La bambina con la valigia, che ha catturato l’attenzione di 3.374.000 spettatori, corrispondente a un 19.8% di share. Questa pellicola, ispirata alla vera storia di Egea Haffner, ha dimostrato come le storie toccanti possano ancora attrarre un vasto pubblico, specialmente in un periodo in cui la programmazione televisiva è ricca di opzioni. La narrazione avvincente e la qualità della produzione hanno sicuramente contribuito a questo successo, rendendo il film un appuntamento imperdibile per gli spettatori.

Il Grande Fratello e la competizione serrata

In seconda posizione si è piazzato il Grande Fratello su Canale 5, con 2.246.000 telespettatori e un 17.8% di share. Nonostante una leggera risalita rispetto alla puntata precedente, il reality show continua a fronteggiare una concorrenza agguerrita. La presenza di Alfonso Signorini come conduttore ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico, ma il programma deve affrontare la sfida di rimanere rilevante in un panorama televisivo in continua evoluzione.

Il Festival di Sanremo: un evento che cattura l’attenzione

Con l’inizio della settimana dedicata al Festival di Sanremo, i dati di ascolto hanno mostrato un notevole interesse per la kermesse musicale. Il PrimaFestival ha registrato ben 5.737.000 spettatori e un 26.8% di share, mentre l’ultima puntata di Affari Tuoi ha raggiunto 6.470.000 utenti con un 30.6% di share. Questi numeri evidenziano come il Festival continui a essere un evento centrale nella programmazione televisiva italiana, capace di attrarre un vasto pubblico e di generare discussioni e aspettative.

Altri programmi e la loro performance

Al di fuori dei programmi di punta, anche altri show hanno registrato ascolti significativi. Su Rai2, la prima puntata di 99 da Battere ha totalizzato 1.055.000 spettatori (6.6%), mentre su Italia 1 la Justice League ha attratto 1.169.000 italiani (6.7%). Rete4 ha visto Quarta Repubblica con 689.000 spettatori (4.8%), mentre La7 ha registrato 811.000 telespettatori (4.8%) per La Torre di Babele. Questi dati dimostrano la varietà dell’offerta televisiva e come diverse fasce di pubblico possano trovare programmi di loro interesse.