Rai Uno inarrestabile con The Voice Senior

Il venerdì sera si conferma un momento di grande ascolto per la televisione italiana, con Rai Uno che continua a dominare il prime time. Il programma The Voice Senior ha registrato un notevole successo, attirando ben 3.723.000 spettatori e raggiungendo un 23.3% di share. Questo rappresenta un incremento di circa 200.000 unità rispetto alla settimana precedente, evidenziando l’appeal crescente del format che celebra i talenti over 60. La rete pubblica, quindi, si conferma una garanzia per gli ascolti, riuscendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Canale5 e la sfida degli ascolti

Al contrario, Canale5 continua a faticare con il suo programma Le Onde del Passato, che ha totalizzato solo 2.270.000 spettatori e un 13.5% di share, mantenendo i medesimi risultati della settimana scorsa. Questo trend negativo solleva interrogativi sulla capacità della rete di attrarre il pubblico, soprattutto in un contesto di forte concorrenza. La situazione non migliora nemmeno per gli altri programmi della rete, che faticano a superare la soglia dei 3 milioni di spettatori.

Il panorama degli ascolti del venerdì sera

In terza posizione troviamo Quarto Grado su Rete4, che si conferma un appuntamento fisso per gli appassionati di cronaca nera, con 1.379.000 spettatori e un 9.8% di share. Italia1, con La legge dei più forti, ha convinto 961.000 spettatori (5.4%), mentre Fratelli di Crozza sul Nove ha raccolto 948.000 spettatori (5.1%). La7 ha visto Propaganda Live interessare 871.000 utenti (6.4%). Le reti minori, come Rai2 e Rai3, continuano a mantenere un pubblico di nicchia, con programmi che raccolgono rispettivamente 708.000 e 616.000 spettatori.

Il preserale e l’access prime time

Nel preserale, Rai1 continua a dominare con Cinque Minuti di Bruno Vespa, che ha informato 4.489.000 spettatori (23%), mentre Affari Tuoi ha raggiunto 5.660.000 (27.6%). Canale5, invece, con Striscia la Notizia ha visto un calo, raccogliendo solo 2.888.000 spettatori (14.1%). La sfida tra le reti si fa sempre più accesa, con Rai1 che si conferma leader incontrastato anche nell’access prime time e nel preserale.

Le soap e i programmi di intrattenimento

Le soap opera su Canale5 continuano a mantenere buoni dati, con Beautiful che ha convinto 2.176.000 spettatori (17.9%) e Uomini e Donne che ha appassionato 2.462.000 utenti (24.4%). Tuttavia, il programma Pomeriggio Cinque continua a essere in difficoltà, raccogliendo solo 1.253.000 persone (14.7%) nella prima parte. La situazione attuale degli ascolti evidenzia un panorama televisivo in continua evoluzione, con Rai1 che sembra avere la meglio su Canale5 e le altre reti.