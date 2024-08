Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato al centro di numerose polemiche a causa delle accuse di stalking avanzate dall’ex compagna, Angelica Schiatti.

Asia Argento parla di Morgan

La questione è esplosa dopo la pubblicazione di un articolo da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha portato alla luce gravi accuse nei confronti del cantante, tra cui reati di persecuzione, minacce e revenge porn. Angelica Schiatti si è sfogata sui social, esprimendo la propria sofferenza per una situazione che ha avuto ripercussioni anche sulla vita del suo attuale compagno, il cantante Calcutta.

La versione di Asia Argento

Di recente è intervenuta sulla questione anche Asia Argento. L’ex compagna di Morgan ha deciso di condividere la sua esperienza personale. In un’intervista a Sette, la regista ha parlato apertamente del loro passato, offrendo una prospettiva intima sulla situazione e prendendo posizione riguardo alle accuse rivolte all’ex Bluvertigo. La coppia, che è stata insieme dal 2000 al 2007, condivide una figlia, Anna Lou.

“Pagare può fermare il suo autolesionismo”

“Marco è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento” ha dichiarato l’attrice al magazine del Corriere della Sera, aggiungendo “Pasolini, dipendente dal sesso, l’ha detto meglio di tutti: non sei tu, è come se ci fosse una persona accanto a te che ti dice di fare queste cose. Quando vedo quello che dicevo o facevo prima mi vergogno. Ogni sei mesi c’era una shitstorm: ma non ero io. Gli ultimi fatti legati a Marco sono terrificanti, ma se lui avesse avuto la grazia di desiderare di rimanere pulito non si sarebbe comportato in quel modo. Non lo sto giustificando: anzi forse pagare può essere l’unica cosa in grado di fermare il suo autolesionismo“.