Asili russi, percorso educativo patriottico obbligatorio in tutte le classi prescolari

Scopri come «Kind Games» modificherà le attività negli asili, quali contenuti sono previsti e perché suscitano polemiche nell'opinione pubblica

Le autorità educative russe hanno deciso di estendere l’insegnamento patriottico all’infanzia con un nuovo programma denominato «Kind Games». Secondo fonti ufficiali citate da RIA Novosti, l’iniziativa sarà impartita in tutte le classi prescolari del paese a partire dal 1° settembre, e il ministero dell’istruzione è ancora al lavoro per definire il curriculum.

L’obiettivo dichiarato è promuovere valori spirituali e morali nei bambini, ma la novità ha innescato un acceso dibattito tra sostenitori e critici.

Il lancio nazionale segue una fase sperimentale condotta l’anno scorso in diverse regioni. Le analogie con il programma per le scuole superiori, chiamato «Important Conversations» e introdotto nel 2026, sono state più volte sottolineate dai media e dagli esperti; quel progetto è stato criticato come forma di indottrinamento politico.

I responsabili dell’istruzione replicano che le attività per i più piccoli mirano soprattutto a rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

Che cosa sono i «Kind Games» e come vengono descritti ufficialmente

Il ministero definisce «Kind Games» come una serie di attività ludiche e didattiche dedicate a temi identitari e valoriali. La vice ministra Olga Koludarova ha annunciato l’estensione del programma, indicando che si tratterà di interventi diffusi in tutti gli asili. Nelle dichiarazioni ufficiali si parla di lezioni incentrate su valori spirituali e morali, una formulazione che secondo gli uffici ministeriali giustifica il coinvolgimento dei bambini in attività collettive volte a favorire il rispetto e l’appartenenza nazionale.

Sviluppo del progetto e tempistiche

Il progetto, come riportato dalle agenzie di Stato, è ancora in fase di elaborazione e la ministra ha segnalato che il programma sarà introdotto uniformemente nelle scuole dell’infanzia. Pur non essendo diffusi i dettagli completi del materiale didattico, è confermato che la diffusione avverrà con un’estensione capillare a tutte le classi prescolari a partire dal 1° settembre, secondo il cronoprogramma comunicato dalle autorità.

Sperimentazioni pratiche e contenuti osservati

Durante la sperimentazione in 19 regioni e in alcune aree occupate dell’Ucraina, le attività messe in atto hanno suscitato attenzione: in alcuni asili sperimentali i bambini sono stati fotografati con indumenti che ricordano uniformi, con armi giocattolo e con bendaggi simulati per riprodurre ferite di guerra. Queste immagini hanno alimentato critiche da parte della stampa indipendente e di osservatori internazionali, che vedono in tali pratiche elementi di militarizzazione dell’infanzia.

Temi didattici e presentazione della geografia

I resoconti giornalistici segnalano che il programma prevede sei macrotemi, tra cui «Popoli della Russia» e «Un angolo della Russia è la mia terra natale», destinati a bambini di età compresa tra 3 e 5 anni. Secondo alcune fonti, durante le lezioni ai piccoli verrebbe mostrata una mappa della Federazione che include le regioni ucraine occupate, insieme a messaggi sulla necessità di proteggere la madrepatria.

Reazioni e criticità

La proposta ha incontrato resistenze: esperti di educazione, media indipendenti e oppositori politicamente allineati hanno definito il modello come una forma di indottrinamento politico rivolta a fasce di età molto giovani. Le analogie con le «Important Conversations» per le scuole superiori, accusate in passato di finalità propagandistiche, hanno aumentato i timori sul contenuto effettivo delle attività e sulla libertà educativa delle famiglie.

D’altra parte, i sostenitori istituzionali sostengono che il programma risponda a esigenze di coesione sociale e formazione civica, e che le attività saranno calibrate sull’età dei bambini per evitare contenuti inappropriati. Tuttavia, la diffusione di immagini e resoconti dalle sperimentazioni ha reso il dibattito pubblico acceso e polarizzato, con richieste di trasparenza sul materiale didattico e sulle modalità di valutazione degli insegnanti.

Prospettive e incognite

Resta incerto come saranno strutturate le lezioni nella pratica quotidiana e quale ruolo avranno gli educatori nella gestione dei contenuti sensibili. Il ministero continua a elaborare il curriculum, mentre osservatori nazionali e internazionali monitorano la diffusione del programma. L’avvio obbligatorio per tutte le classi prescolari a partire dal 1° settembre rimane il punto fermo comunicato dalle autorità, ma il modo in cui verrà effettivamente applicato e recepito dalle famiglie rappresenta la vera incognita dell’operazione.

In conclusione, «Kind Games» segna un allargamento della strategia educativa statale verso i più piccoli, con un equilibrio complesso tra proposta di valori condivisi e preoccupazioni per la possibile politicizzazione dell’apprendimento infantile.