Un colpo audace sulla Variante Aurelia

Nel tardo pomeriggio di venerdì, la tranquillità della Variante Aurelia è stata interrotta da un audace assalto a due furgoni portavalori dell’azienda Battistolli. L’episodio, avvenuto all’uscita della galleria sud di San Vincenzo, ha visto una banda armata intervenire con due automezzi, bloccando il convoglio e minacciando i vigilantes con fucili. Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone coinvolte, ma l’evento ha lasciato i residenti e i passanti in stato di shock.

La dinamica dell’assalto

Secondo le prime ricostruzioni, gli assalitori, il cui numero rimane ancora incerto, hanno agito con precisione e determinazione. Dopo aver preso d’assalto uno dei furgoni, la banda ha effettuato il colpo e si è allontanata rapidamente in direzione sud, utilizzando altri mezzi per sfuggire alla cattura. L’azione è stata così rapida che le forze dell’ordine sono giunte sul luogo solo dopo che i malviventi erano già fuggiti. Le indagini sono ora in mano al nucleo investigativo dei carabinieri di Piombino, che stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

Le conseguenze dell’assalto

Oltre al furto, l’assalto ha causato un incendio che ha coinvolto due auto e altri due furgoni, generando una colonna di fumo visibile da lontano. I residenti della zona hanno descritto il momento come un’esperienza spaventosa, con un grande boato e colpi di arma da fuoco che hanno risuonato nell’aria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza della zona. La polizia stradale ha assistito nelle operazioni di soccorso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo audace colpo.