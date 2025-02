Nel 2024 sono state circa 760mila le domande di Assegno di Inclusione (Adi) accolte dall’Inps, pari quindi a circa 1,8 milioni di persone.

Assegno di Inclusione, 760mila domande accolte dall’Inps

Secondo i dati dell’Osservatorio statistico Inps, lo scorso anno, quindi nel 2024, sono state accolte circa 760mila domande di Assegno di Inclusione, pari quindi a circa 1,8 milioni di persone. Mentre il Supporto formazione lavoro è andato a circa 133mila persone. Le due misure, ricordiamo, sono la risposta del Governo di Giorgia Meloni alla cancellazione del Reddito di Cittadinanza.

Assegno di Inclusione, 760mila domande accolte dall’Inps: l’importo medio erogato

Sono state quindi circa 760mila le domande di Assegno di Inclusione accolte dall’Inps nel 2024. L‘importo medio mensile erogato è stato di circa 620 euro, che ha visto una maggiore concentrazione di beneficiari nell’Italia meridionale: 519 mila, contro le 100mila del Centro Italia e le 140mila del Nord Italia. Per quanto invece riguarda il Supporto formazione lavoro, in tutto il 2024 ne hanno beneficiato circa 132.882 persone. Ne hanno fatto richiesta specialmente gli italiani over 50, soprattutto tra i 55 e i 59 anni di età. In ogni fascia le donne hanno superato gli uomini.